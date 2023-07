Zerbrochener Glastisch in Warteraum: Mann sorgt erneut für Polizeieinsatz in Weischlitz

Der 31-Jährige, der am vergangenen Dienstag in einer Physiotherapiepraxis in Weischlitz randalierte, ist nach Angaben der Polizei einen Tag später erneut auffällig geworden.

Erneut hat der Mann, der vor einer Woche im Wartezimmer einer Physiotherapiepraxis in Weischlitz randaliert hat, für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau bestätigte, mussten die Beamten nur einen Tag nach dem Vorfall erneut nach Weischlitz ausrücken.