Zerstörungswut am Bahnhof Mehltheuer ausgelassen

Mehr als 10.000 Euro Sachschaden haben am Sonntagabend bislang Unbekannte auf dem Bahnhof in Mehltheuer angerichtet. Wie die Bundespolizei mitteilt, hörte eine Zeugin gegen 22 Uhr einen dumpfen Knall und sah daraufhin zwei Personen, vermutlich Jugendliche, die sich auf einem Fahrrad durch die Unterführung in Richtung Leubnitzer Straße...