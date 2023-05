Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Plauen.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch auf dem Kaufland-Parkplatz an der Hans-Sachs-Straße ereignet hat. Laut Polizei hatte die Fahrerin eines grauen Audi A1 dort gegen 8 Uhr ihr Fahrzeug abgestellt. Als sie am Nachmittag wieder zum Audi zurückkam, stellte sie Beschädigungen fest. Ein Unbekannter hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Stoßstange und den Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden wurde auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen. (bju)