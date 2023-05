Zigaretten-Diebstahl aus Getränkemarkt

Reichenbach.

Einen Einbruch in einen Getränkemarkt und zwei im selben Gebäude ansässige Werkstätten hat es in Reichenbach gegeben. Die Diebe entwendeten aus dem Getränkemarkt Zigaretten im Wert von rund 1500 Euro. Ob auch aus den Werkstätten etwas entwendet wurde, war am Wochenende zunächst nicht bekannt. Für den Einbruch in das Gebäude an der Zwickauer Straße kommt ersten Angaben der Polizei zufolge der Zeitraum zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 7.45 Uhr, in Betracht. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen. (us)