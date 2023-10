Zwei US-Militär-Lastzüge im Vogtland gestrandet

Die beiden riesigen Trucks sind in der Nacht mit Defekten an der Autobahn liegengeblieben. Die Bergung ist mit herkömmlicher Technik offenbar unmöglich.

Zwei US-amerikanische Militär-Trucks sind in der Nacht im Vogtland gestrandet. Die beiden baugleichen Lastzüge sind an der Autobahn 72 in Richtung Hof abgestellt worden. Ein Truck parkt auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Reichenbach und Treuen, der zweite steht zwischen den Abfahrten Plauen-Süd und Pirk. Wie die Polizei auf...