121 Einsätze wegen Vatertag gezählt

Reichenbach/Zwickau.

Eine erhöhte Zahl an Einsätzen hat die Polizei in diesem Jahr an Christi Himmelfahrt gezählt. Zusätzlich zum normalen Einsatzgeschehen rückten die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Zwickau sowie unterstützende Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei im Vogtlandkreis und im Zwickauer Raum am Donnerstag 121 Mal vatertagsbedingt aus. Körperverletzungen (20 Mal) und Sachbeschädigungen (zehnmal) waren die häufigsten Einsatzanlässe, zudem wurden bei Kontrollen neun alkoholisierte Verkehrsteilnehmende festgestellt. Insgesamt sprachen die Einsatzkräfte der Polizeidirektion 33 Platzverweise aus. Einer der schwersten Unfälle in der Region ereignete sich in Falkenstein. Dort saß ein alkoholisierter 19-Jähriger hinter dem Lenkrad eines Hyundai, der verunglückte. Fünf junge Männer wurden verletzt. (lh)