25-Jähriger verunglückt mit dem Auto in Schönbrunn

Der junge Mann wird schwer verletzt. Vei dem Unfall war Alkohol im Spiel.

Bei einem Autounfall in Schönbrunn hat am Donnerstagabend ein junger Mann schwere Verletzungen erlitten. Der 25-Jährige war gegen 19.45 Uhr mit seinem Audi auf der Göltzschtalstraße in Richtung Weißensand unterwegs. In einer Linkskurve verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Seitengraben. Nach dem...