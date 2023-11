43. Modellbahnausstellung ruft nach Greiz

Der Modelleisenbahnclub Elstertalbrücke lädt in sein Clubheim ein. Auf der 25 Meter langen und 1,8 Meter breiten Clubanlage haben 35 Züge Platz.

Im 60. Jahr seines Bestehens lädt der Greizer Modelleisenbahnclub Elstertalbrücke im November zu seiner 43. Modellbahnausstellung ein. Im Clubheim Heinrich-Fritz-Straße 32 in Greiz, am einstigen Lokschuppen sind am 11./12., 18./19. und 25./26. November, jeweils 10 bis 18 Uhr, sowie am Buß- und Bettag am 22. November, 12 bis 18 Uhr, alle...