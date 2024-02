Modelleisenbahner laden nach Greiz ein

Club organisiert an zwei Wochenenden seine 44. Modellbahnschau.

Der Modellbahnclub Elstertalbrücke aus Greiz veranstaltet an den Wochenenden 10./11. und 17./18. Februar jeweils 10 bis 18 Uhr seine 44. Modellbahnausstellung im Clubheim der Modelleisenbahner an der Heinrich-Fritz-Straße 32 in Greiz. Im 61. Jahr des Clubbestehens haben sich die Mitglieder für die Ausstellung allerhand Neues einfallen lassen....