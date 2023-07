459 Teilnehmer zählt die Umfrage zur Zukunft des Reichenbacher Bürgerfestes bislang

Die am 14. Juli gestartete Umfrage zur Neugestaltung des Reichenbacher Bürgerfestes ab 2024 hat bislang 459 Teilnehmer gezählt. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Man freue sich über die hohe Beteiligung in den ersten beiden Wochen. Das sei „ein Zeichen für die Bedeutung des Bürgerfestes in Reichenbach“. Noch bis zum 3....