A 72 bei Plauen vier Stunden voll gesperrt

Plauen/Reichenbach.

Wegen einem Unfall und den danach ausgelaufenen Betriebsmitteln musste am Donnerstag die A 72 bei der Abfahrt Plauen-Ost in Richtung Leipzig vier Stunden voll gesperrt werden. Gegen 14.05 Uhr übersah nach Angaben der Polizei ein 46-Jähriger mit seinem MAN-Lkw auf Höhe der Anschlussstelle das Stauende und fuhr auf einen stehenden Actros-Lkw eines 57-Jährigen auf. Der Fahrer des MAN wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Lkw wurde der Treibstofftank aufgerissen. Für die Bindung der Betriebsmittel war die Feuerwehr an Ort und Stelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. (lh)