Abgewählter Reichenbacher CDU-OB tritt neuen Job in Zwickau an

Acht Monate Auszeit hat sich Raphael Kürzinger genommen. Ab 1. Januar 2024 kehrt er hauptamtlich in die Kommunalpolitik zurück.

Was macht eigentlich der im Frühjahr in Reichenbach abgewählte Oberbürgermeister Raphael Kürzinger? Nach dem 8. Mai wurde es still um den CDU-Mann, der seit 1997 in der Stadtverwaltung tätig und 2016 OB geworden war. „Ab 1. Januar werde ich als Fraktionsgeschäftsführer der CDU/FDP im Zwickauer Stadtrat arbeiten“, teilt der 56-Jährige...