Angst geht um in Oberreichenbach: Fremder will Schulkinder in sein Auto locken

Der Vorfall an der Dittes-Grundschule ist Thema in einem Elternbrief. Wie können die Kinder besser geschützt werden? Was sagen Polizei und Stadtverwaltung dazu?

Nach einem Vorfall an der Dittes-Grundschule in Oberreichenbach geht die Angst um. Ein fremder Mann hat vorigen Donnerstag, 30. November, Schüler nach Schulschluss in sein Auto locken wollen. Die Polizei bestätigt: Eine Schülerin und ein Schüler, beide acht Jahre alt, seien auf dem Weg zum Bus von einem Unbekannten aus einem dunklen Auto