Apotheken demonstrieren Geschlossenheit: Auch den Häusern in Reichenbach reicht‘s

Seit ein paar Tagen weist ein Aufsteller vor der Alten Stadtapotheke in Reichenbach auf den bundesweiten Apotheker-Protesttag am 14. Juni hin. Auch einem Schild in der Apotheke ist zu entnehmen, dass die Einrichtung am Mittwoch geschlossen bleibt - so wie fast alle Apotheken im Vogtland. Immer wieder stehen Leute davor, einige fotografieren die...