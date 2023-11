Auf welches Ziel die Lengenfelder Dienstagsfrauen seit dem Frühling hinarbeiten

Weil sie sich immer am zweiten Tag der Woche im Stadtmuseum treffen, heißen sie „Die Dienstagsfrauen“ Bei ihren Treffen haben sie interessante Exponate zu Tage gefördert.

Alles fing damit an, dass Anneli Jäger sich bereit erklärte, einmal in der Woche ins Museum zu kommen, um beim Ordnen, Sortieren und Archivieren von Museumsgegenständen zu helfen, die eingelagert sind. Später kamen noch Annette Heuck und Christine Schumann dazu. Die drei Frauen gehören dem Förderverein des Stadtmuseums an. „Neben...