Besucherrekord im Lengenfelder Stadtmuseum: Welche Ausstellung das größte Zugpferd war

Das Corona-Tief der Besucherstatistik ist überwunden. So viele Menschen wie seit zehn Jahren nicht schauten sich die Dauer- und Sonderausstellungen an. Eine sticht besonders heraus.

Lengenfeld So viele Besucher, wie seit zehn Jahren nicht, schauten sich 2023 die Dauer- und Sonderausstellungen des Lengenfelder Stadtmuseums an. Die Statistik weist 502 zahlende, erwachsene Besucher auf. Hinzu kommen noch einmal rund 150 Kinder, die als Schulklassen oder Hortgruppen das Museum aufsuchten, so Museumsleiter Michael Heuck. „Die...