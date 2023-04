Auftakt für Jugendweihen

Reichenbach.

Im Vogtlandkreis werden an diesem Wochenende die ersten Jugendweihen 2023 stattfinden. Wie der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe am Mittwoch mitteilte, erhalten in diesem Jahr im Landkreis bis Anfang Juni 724 Jugendliche die feierliche Jugendweihe. Los geht es in Oelsnitz und Rodewisch. In Plauen finden am 5. und 13. Mai Feierstunden statt, in Reichenbach drei Durchgänge am 20. Mai. Im Vorfeld gab es wieder verschiedene Vorbereitungsveranstaltungen auf das Leben als junge Erwachsene, die nach Auskunft von Jens Weimann vom Regionalbüro Plauen auf großes Interesse gestoßen sind. Zu den Höhepunkten gehörte die Jugendweihe-Messe im Januar im Neuberinhaus Reichenbach mit Modenschau und Live- Musik. (bju)