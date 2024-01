Bauernprotest im Morgenkreis: Was eine Reichenbacher Kita mit einem „kleinen Zeichen“ ausgelöst hat

So ein Plakat am Gartenzaun der Kita August Horch dürfte in der Region ziemlich einmalig sein - und es war Anlass für eine überraschende Reaktion.

Worauf es in der Reichenbacher Kita August Horch in erster Linie ankommt? „Wir legen Wert auf die Erziehung hin zu selbstständigem Handeln, auf die Beteiligung am Diskurs und die Fähigkeit mitzuentscheiden", sagt Kita-Leiterin Doreen Seifert im Hinblick auf einen öffentlichkeitswirksamen Ausdruck dieses Credos - ein auf die Bauernproteste...