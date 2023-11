Betrunkener Mann pöbelt Leute an Reichenbacher Supermarkt an

Der 35-Jährige wurde mehrfach von dem Gebäude weggeführt, kehrte aber immer wieder dorhin zurück. Am Ende wurde er in Gewahrsam genommen.

Ein 35-Jähriger hat am Montag in Reichenbach die Polizei auf Trab gehalten. Gegen 17.20 Uhr wurden Beamte zu einer pöbelnden und randalierenden Person in einen Supermarkt an der Zwickauer Straße gerufen. Dort stellten sie den 35-Jährigen fest. Nach der Aufnahme des Sachverhalts verließ er den Ort, so die Polizei. Danach wurden die Beamten...