Bombenstimmung nach Unterrichts-Abbruch in Reichenbach

Bis 11.30 Uhr war der Freitag am Goethegymnasium wie jeder Freitag. Doch dann ging die Post ab - mit einer Überraschung zum Weltfriedenstag.

Musik statt Mathe. Und das auch noch Knall auf Fall. Auf diese Kurzformel lässt sich bringen, was sich am Freitag am Reichenbacher Goethegymnasium zugetragen hat. 11.30 Uhr war der Unterricht für die Schüler am Schulteil Goetheschule nach einer Durchsage des stellvertretenden Schulleiters Steffen Olbrich zu Ende, wenig später war an der...