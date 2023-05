Brandbekämpfer erhalten Medaille

Reichenbach.

Hunderte Einsatzkräfte kämpften im Sommer 2022 in der Sächsische Schweiz gegen verheerende Waldbrände. Das Gelände im Nationalpark war steil und vielerorts kaum zugänglich, was die Löscharbeiten zum Knochenjob werden ließ. In Anerkennung an den herausragenden Einsatz zeichnet Landrat Thomas Hennig (CDU) Helfer aus dem Vogtland am Dienstag mit der durch Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) gestifteten "Waldbrandmedaille 2022" aus. Übergeben werden sie im Neuberinhaus. (nie)