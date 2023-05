Datec engagiert für Berufsnachwuchs

Reichenbach.

Die im Reichenbacher Gewerbegebiet an der A 72 ansässige Firma Datec Netzwerke & Druckerlösungen ist mit der Kalenderfabrik Plauen und der Plauener Hufeland-Oberschule durch das Landratsamt für ihr Engagement im Rahmen der Aktion "Schau rein - die Woche der offenen Unternehmen 2023" geehrt worden. Datec kümmere sich engagiert um Berufsnachwuchs und zähle allein zehn Azubis und BA-Studentinnen und -Studenten zu seiner 80-köpfigen Belegschaft, hieß es dazu. Die "Schau rein"-Aktion hat sich im Landkreis fest etabliert. Nach Aussagen von Wirtschaftsförderin Marion Päßler beteiligten sich in diesem Jahr 180 Firmen. Mehr als 1330 Schülerinnen und Schüler aus 26 Schulen nutzten die Möglichkeiten, Berufsfelder für sich zu testen und auf dieser Basis ihre spätere Berufswahl zu treffen. Datec-Chef Andreas Luckner unterstrich das: "Im Vogtland sind die Angebote besser als in Großstädten." In Thüringen, wo er auch Berufsnachwuchs suche, gebe es eine vergleichbare Aktion überhaupt nicht. (ur)