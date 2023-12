Der Film „Barbara“ im Neuberinhaus Reichenbach behandelt das Thema Flucht aus der DDR

Der Streifen ist im Programm der Clubkino-Reihe zu sehen

In der Clubkino-Reihe des Neuberinhauses ist am Mittwoch, den 6. Dezember, der Film Barbara zu sehen. Beginn ist 19 Uhr. Der Streifen behandelt das Thema Flucht aus der DDR. Es ist Sommer 1980. Barbara hat einen Ausreiseantrag gestellt. Sie ist Ärztin, nun wird sie strafversetzt, aus der Hauptstadt in ein kleines Krankenhaus tief in der Provinz....