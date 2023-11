Der neue Bäck vom Bratwurschtgrund: Warum Robert Hartmann auch den Geschmack der Dorfkinder trifft

Robert Hartmann beim Kneten des Teigs fürs Milchgebäck. Der 37-jährige gebürtige Greizer wollte schon als Dreikäsehoch Bäcker werden, hat sämtliche Schulpraktika in der Bäckerei absolviert: „Das Schönste ist, wenn man am Ende der Schicht sieht, was man geschafft hat - und wenn die Kunden mit einem Lächeln aus dem Laden gehen.“ Bild: Gerd Möckel