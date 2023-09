Der Vogtlandkreis schrumpft

Die Gemeinde Neumark soll ein Stück Fläche an das benachbarte Gospersgrün abgeben. Zwei Beschlüsse stehen aber noch aus.

Die Neumarker Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung einer Änderung der Gemeindegrenze im Rahmen einer sogenannten Flurbereinigung zugestimmt. Dabei geht es um 263 Quadratmeter an der Gemeindegrenze zwischen Neumark und dem Fraureuther Ortsteil Gospersgrün. Das Grundstück befindet auf einem ländlichen Weg zu einem Grundstück am...