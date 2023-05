Die vergessene Schafwollspinnerei im Vogtland: Helfer aus ganz Sachsen packen an

Die mit der Gründung des Vereins Alte Spinnerei & Tuchfabrik Lengenfeld jüngst auf den Weg gebrachte Initiative zur Reaktivierung der seit Jahren nicht mehr betriebenen Schafwollspinnerei am Walkmühlenweg findet nicht nur in den Medien ein breites Echo. "Ich habe nur positive Reaktionen in der Branche darauf gehört, dass hier Regionalität wieder...