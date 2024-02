Dieb stehlen auf Reichenbacher Friedhofsparkplatz Handtasche aus Skoda

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall vom Montagnachmittag.

Auf dem Friedhofsparkplatz an der Reichenbacher Agnes-Löscher-Straße haben sich am Montagnachmittag Diebe an einem Skoda Octavia zu schaffen gemacht. Zwischen 16.15 bis 16.25 Uhr nutzten die Unbekannten die Abwesenheit der Besitzerin. Sie schlugen eine Scheibe ein und stahlen eine Handtasche, in der sich eine Geldbörse mit persönlichen...