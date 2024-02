Diebe stehlen Bargeld aus Mylauer Wohnung

Der Einbruch wurde am Mittwochabend bemerkt, könnte aber bis zum 24. Januar zurückliegen.

Diebe sind in den vergangenen Tagen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ernst-Thälmann-Straße im Reichenbacher Stadtteil Mylau eingebrochen. Dort haben sie Bargeld gestohlen. Der Einbruch wurde nach Angaben der Polizei im Pressebericht am Mittwoch, gegen 21.45 Uhr, bemerkt. Der Tatzeitraum könnte aber bis zum 24. Januar...