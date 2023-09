Diebe stehlen Kupferleitungen: Schaden in Reichenbach liegt bei 80.000 Euro

Die Täter waren in den vergangenen vier Wochen in ein leerstehendes Haus am Roßplatz eingedrungen.

Aus einem leerstehenden Haus in Reichenbach sind während der vergangenen Wochen unzählige Kupferkabel und -rohre gestohlen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 27. August bis zum Donnerstagmorgen dieser Woche Zugang zu einem leerstehenden Haus am Roßplatz. Dort hätten sie...