Drei Jugendgruppen der Feuerwehr aus der Region Reichenbach auf dem Siegerpodest

Drei Vogtlandmeistertitel, ein Vizemeistertitel und gute Platzierungen – das ist das Ergebnis der diesjährigen Kreismeisterschaften in der Disziplin Gruppenstaffette für die Jugendfeuerwehren Reichenbach, Netzschkau und Neumark. An dem Wettbewerb, der am Samstag in der Vogtlandarena in vier Kategorien ausgetragen wurde, nahmen 22 Mannschaften...