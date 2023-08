Dritter Reichenbacher Abi-Lauf macht Appetit

Am Dienstag geht im Stadtzentrum wieder die Post ab - um wie viel Geld es diesmal geht und was es Neues dabei gibt.

Am Dienstag ab 11.30 Uhr sinkt der Altersdurchschnitt im Reichenbacher Zentrum wieder beträchtlich. Dann steigt mit Start und Ziel am Postplatz der dritte Abi-Lauf - mit dem die Zwölftklässler des Goethe-Gymnasiums nun schon traditionell ihre Abi-Kasse im Hinblick auf den Abi-Ball am 8. Juni 2024 im Neuberinhaus aufbessern.