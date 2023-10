Ehrung des Reichenbachers Willy Rudolf Foerster mit Tafelenthüllung

Im Programm der 2. Jüdischen Kulturtage wird Willy Rudolf Foerster geehrt. Dazu werden Nachfahren des gebürtigen Reichenbachers erwartet.

Am Samstag um 14 Uhr startet ab Parkeingang Wiesenstraße eine Rundfahrt mit der Reichenbacher Kleinbahn, die an markante Stätten in Zusammenhang mit Willy Rudolf Foerster führt. Der gebürtige Reichenbacher hat als einer der führenden Industriellen Japans Juden gerettet, indem er ihnen die Überfahrt finanzierte und sie beschäftigte. Vor...