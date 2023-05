Ein herber Verlust für Greiz und das Vogtland: Harald Seidel gestorben

Der 78-Jährige war nicht nur Begründer der Reihe "Prominente im Gespräch", die mehr als 300 Persönlichkeiten nach Greiz lockte. Er gehörte 1989 auch zu den Mitbegründern der SPD in der DDR.

Greiz. Selten wohl hat jemand der Liebe zu seiner Heimatstadt so überzeugend und hilfreich Gestalt verliehen wie der Greizer Harald Seidel. Seine Reihe "Prominente im Gespräch" brachte in knapp 30 Jahren über 300 Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland nach Greiz. Die Veranstaltungen, die sich einer breiten Palette von Themen widmeten, zogen immer wieder auch zahlreiche Besucher aus dem gesamten Vogtland an. Harald Seidel kann diese Arbeit nicht mehr fortsetzen. Er starb, wie am Mittwoch seine Familie mitteilte, in der Nacht zum Dienstag im Ronneburger Krankenhaus im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung. Das März-Konzert der Vogtland Philharmonie, an deren Gründung Seidel als Mitglied des Thüringer Landtags entscheidenden Anteil hatte, konnte er noch besuchen. Danach ließ er sich die erschienenen Rezensionen ins Krankenhaus bringen. Er war über Jahrzehnte als Bassgitarrist der von ihm mit gegründeten Greizer Jazzformation "media nox" selbst musikalisch tätig.

Harald Seidel war über seine bekannten politischen und gesellschaftlichen Verdienste hinaus wohl auch einer der interessantesten und zuverlässigsten Zeitzeugen für die zurückliegenden sieben Jahrzehnte. Leider wurden gerade in jüngerer Zeit sein Rat, seine Kenntnis der Zeitgeschichte, sein abgewogenes Urteil zu wenig gesucht. Zum Glück gibt es eine Fülle von Dokumenten, in denen seine Sicht auf Vergangenheit und Gegenwart überliefert ist.

In der Zeit der DDR gehörte Harald Seidel dem sogenannten Greizer Kreis an, einer losen Gruppierung junger Leute, die brennend an gesellschaftlichen Veränderungen interessiert waren. Er zählte 1989 folgerichtig zu den Initiatoren der Greizer Demonstrationen und war am 7. Oktober des gleichen Jahres im brandenburgischen Schwante mit dabei, als die Ost-SPD gegründet wurde. Im Thüringer Landtag, dem er bis 2004 angehörte, erwarb er sich dank seines Fleißes und seiner unspektakulären, lösungsorientierten Herangehensweisen Sympathie und Achtung. Das Wirken Harald Seidels wurde zuletzt im Dezember des vergangenen Jahres mit der Verleihung der Greizer Bürgermedaille in Silber geehrt. 2005 erhielt er auf Vorschlag des damaligen Thüringer Ministerpräsidenten Dieter Althaus (CDU) das Bundesverdienstkreuz am Bande.