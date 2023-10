Eine laue Nacht, Tausende von Menschen und Gänsehaut beim OB: Reichenbach feiert eine rauschende Party

In Reichenbach wurde zwei Tage lang das Bürgerfest gefeiert. Über 20.000 Menschen kamen an beiden Tagen ins Stadtzentrum. An die Wiedervereinigung als Anlass des Festes wurde im Rathaus gedacht.

Der Start des Reichenbacher Bürgerfestes war in diesem Jahr anders als in den Vorjahren: Bei einer Kinderdisko im Festzelt kamen zuerst die jüngsten Reichenbacher auf ihre Kosten. Und die zeigten bei der Musik von DJ Mic Dust, den Kindergartenkindern als AWO-Hausmeister kein Fremder, dass sie selbst als Robben im Liegen noch Tanzbewegungen... Der Start des Reichenbacher Bürgerfestes war in diesem Jahr anders als in den Vorjahren: Bei einer Kinderdisko im Festzelt kamen zuerst die jüngsten Reichenbacher auf ihre Kosten. Und die zeigten bei der Musik von DJ Mic Dust, den Kindergartenkindern als AWO-Hausmeister kein Fremder, dass sie selbst als Robben im Liegen noch Tanzbewegungen...