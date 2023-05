Enka-Investor verkündet Rückzug

Elsterberg.

In der Stadt Elsterberg beginnt die Suche nach einem Investor für das Industriegebiet auf dem ehemaligen Enka-Gelände von vorn. Das hat am Donnerstag Bürgermeister Axel Markert (SPD) mitgeteilt. Grund ist die Entscheidung des Investors, seine geplante Fischzuchtanlage nicht zu errichten. Laut Markert sei die Firma "nach eingehenden Untersuchungen zu dem Ergebnis gelangt, dass die Bedingungen für die geplante Fischzuchtanlage auf dem reservierten Grundstück nicht optimal sind". Die Firma gibt deshalb die Reservierung der 2,4 Hektar großen Fläche im Industriegebiet Elsterberg zurück und wird das Gelände nicht kaufen. "Dies bedauern wir seitens der Stadt Elsterberg außerordentlich", so Markert. Der Stadtrat hatte noch im November beschlossen, die Reservierung der Fläche bis zum 14. Mai 2023 zu verlängern. (bju)