Exzessiver Medienkonsum: Welche Konsequenzen es in einer Reichenbacher Jugend-Wohngruppe ab sofort gibt

Die Kinderarche hat klare Regeln im Umgang mit Handy und Co aufgestellt - In der stationären Jugendhilfe prägt sich Suchtverhalten oft früh aus.

Alkohol und Drogen - mit diesen Problemen sieht sich die Wohngruppe der Reichenbacher Kinderarche im Gegensatz zu anderen Einrichtungen der stationären Jugendhilfe nicht konfrontiert. Das Thema Suchtverhalten spielt in der Einrichtung Am Werk dennoch eine Rolle. „Bei uns ist es eher die Mediensucht. Also wenn Jugendliche früh nicht aus dem...