Fahrrad kollidiert in Mylau mit Moped – beide Fahrer verletzt

Einer der Beteiligten vergaß, seine Fahrtrichtungsänderung anzuzeigen. Der andere konnte nicht mehr ausweichen.

Im Reichenbacher Ortsteil Mylau ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr ein Fahrrad mit einem Moped kollidiert, wobei beide Fahrer verletzt worden sind. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte, wollte der 57-jähriger Radfahrer von der Netzschkauer Straße in Mylau nach links in ein Grundstück abbiegen. Dabei...