Feuerwehreinsatz in Reichenbach: Alter Herr hat den richtigen Riecher

Der Bewohner eines Neubaublocks roch in der Nacht etwas Verschmortes. Das fanden die Rettungskräfte vor.

Reichenbach. Ein Bewohner eines Neubaublocks an der Dr.-Otto-Just-Straße in Reichenbach erwachte in der Nacht zum Montag offenbar aus dem Schlaf, weil ein brenzliger Geruch durch die Wohnung zog. 3.17 Uhr alarmierte der ältere Herr die Reichenbacher Feuerwehr.

Beim Wohnungscheck habe man den Übeltäter im Bad vorgefunden: Die Neonröhre der Badlampe hatte begonnen zu schmoren, so Reichenbachs Wehrleiter Thomas Weck. Daraufhin wurde die Lampe abgeklemmt. Ein Brand konnte verhindert werden. Zuvor hatten die Feuerwehrleute das gesamte Haus nach der Ursache des verschmorten Geruches abgesucht und an die Türen der anderen Mieter in dem Fünfgeschosser geklopft. „Alle waren natürlich aufgeregt, aber es ist ja nichts passiert“, so Weck. (cze)