Frau bei Unfall in Reichenbach leicht verletzt

Die 47-Jährige kam aufgrund eines Fahrfehlers mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr.

Eine Frau ist am Montagvormittag bei einem Unfall in Reichenbach leicht verletzt worden. Außerdem hat es dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro gegeben, teilt die Polizei im Pressebericht mit. Eine 47-jährige VW-Fahrerin war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Oberreichenbacher Straße unterwegs. Dabei geriet sie aufgrund eines...