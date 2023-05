Frau um Geld und Schmuck betrogen

Oelsnitz/Reichenbach.

Im Zusammenhang mit einem Schockanruf bei einer Rentnerin warnt die Polizeidirektion Zwickau erneut vor Betrügereien dieser Art. Angerufene sollten stets skeptisch sein, sobald sie Anrufe von ihnen unbekannten Personen erhalten und sie sollten nicht auf Forderungen eingehen. In keinem Fall wird ein Polizeibeamter eine Kaution fordern. Außerdem sollten Angehörige zu solchen Betrugsmaschen sensibilisiert werden. In Oelsnitz war am Donnerstag eine Frau von einem angeblichen Polizist angerufen worden. Ihre Enkelin hätte einen schweren Unfall verursacht und müsste ins Gefängnis, wenn nicht eine Kaution gestellt werden würde. Die Frau übergab daraufhin einem Mann Schmuck und Bargeld im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages. (lh)