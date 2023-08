Friesener feiern 23. Straßenfest

Zum 23. Straßenfest hatten die Friesener am Samstag in die Gartenstraße eingeladen. Am Nachmittag gab es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Da tummelten sich bereits zahlreiche Gäste auf der Straße. Die Gruppe De Ficht’n Rappes sorgten nachmittags für musikalische Unterhaltung. Die Friesener und ihre Gäste feierten bis spät in die Nacht....