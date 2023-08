Fünftklässler in Reichenbach lernen ihre Stadt kennen

Vom 23. August bis zum 13. September finden Beginnertage an den Reichenbacher Schulen statt. Mädchen und Jungen lernen dabei die Stadt kennen. Am Ende des Tages lockt ein Schatz.

Die Beginnertage starten wieder. Es ist zur Tradition geworden, dass für alle fünften Klassen an den Oberschulen Reichenbachs sowie der sechsten Klasse der Pestalozzischule ein besonderer Tag geboten wird. Zwischen 23. August und 13. September finden in diesem Jahr die Beginnertage an den Reichenbacher Schulen statt. In Kooperation mit dem...