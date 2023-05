Generalmusikdirektor tauscht in Reichenbach Taktstock gegen Kasse eines Marktes

Stefan Fraas ist es gewöhnt, mit den Armen zu arbeiten. Zumindest daran hat sich am Freitag nichts geändert, während der Generalmusikdirektor der Vogtland-Philharmonie an der Kasse des neu eröffneten DM-Drogerie-Marktes in Reichenbach am Annenplatz saß. Nur musste er nicht den Taktstock schwingen, sondern Drogerieartikel über einen Scanner ziehen.