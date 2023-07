Geschlossene Klinik in Reichenbach: Ansturm auf Kopien der Patientenakten

Formulare liegen am Empfang in der geschlossenen Paracelsus-Klinik aus. Die Kopien kosten eine Stange Geld. Doch in den allermeisten Fällen braucht man sie gar nicht.

Ein Ansturm ist auf die Patientenakten der Paracelsus-Klinik Reichenbach entbrannt. Mit der Insolvenz der Klinik gingen auch die Akten an den Insolvenzverwalter über. Dessen Sprecher erklärt, dass Kopien daraus über ein im Eingangsbereich der Klinik erhältliches Formular oder telefonisch (Ruf 03765 54-1610 oder -1611) angefragt werden können.