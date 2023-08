Glam-Rock-Legende The Sweet in Reichenbach

Mit Hits wie „Ballroom Blitz“, „Fox On The Run“ oder „Love Is Like Oxygen“ mischten die Briten die 70er auf. Jetzt drehen sie ihre letzte Runde. Das Neuberinhaus präsentiert sie am 2. September.

Am Samstag, 2. September, 20 Uhr gibt es ein Novum im Reichenbacher Neuberinhaus. „Das wird im Parkett eine der ersten reinen Stehplatz-Veranstaltungen, also richtiges Konzertfeeling", blickt der Technische Leiter Phillip Meister voraus. Die Sitzplätze im Rang sind seit Wochen ausverkauft, Stehplätze gibt es nur noch wenige. Zu Gast ist an...