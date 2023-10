Gymnasium Reichenbach: Im September 184 Unterrichtsstunden ausgefallen

Die Stundenanzahl in Ethik, Religion, Sport, Musik und Kunst wurde reduziert. Fächer, die fürs Abitur relevant sind, haben Vorfahrt. Doch was sind die Hintergründe?

Unterrichtsausfall ist auch am Reichenbacher Goethe-Gymnasium ein Problem. Darüber hat Schulleiter Christian Reinsch in der Oktober-Sitzung des Stadtrates informiert. Von den 3305 Unterrichtsstunden im September fielen 184 aus, was 5,57 Prozent entspricht. Zieht man davon den planmäßigen Ausfall ab, bei dem im Vorfeld feststeht, dass...