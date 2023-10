Henngineered Heinsdorf: Die nächste Drei-Millionen-Presse ist da - doch beim Personal dafür steht die Firma unter Druck

Henngineered-Standortleiter Matthias Wissel (links) und Produktionsleiter Tobias Bachmann vor den derzeit 18 in der neuen Presse montierten Ziehstufen, mit denen Teile der in nahezu jedem Auto verbauten Schlauchkupplungen hergestellt werden - gepresst wird in Unterheinsdorf, montiert werden die Teile in Werk II im Kalten Feld. Bild: Gerd Möckel