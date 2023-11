Hiobsbotschaft in Rotschau: Turnhalle plötzlich für Ballsportarten gesperrt

Anlass gibt die Prüfung durch eine Fachfirma. Der Ortsvorsteher verlangt Aufklärung, zumal es nicht die erste Irritation in diesem Jahr ist. Die Alte-Herren-Fußballer sehen sich vor dem Aus.

Veit Bursian, Ortsvorsteher im Reichenbacher Ortsteil Rotschau, ist sauer. „Unser Sportverein hat am 5. Oktober eine E-Mail aus dem Rathaus bekommen, wonach ab sofort Ballsport in unserer Turnhalle untersagt ist. Das ist einen Monat her. Trotz mehrfacher Nachfragen habe ich aber bis heute keine Details auf dem Tisch“, sagt er. Fakt ist, dass...