Hubschraubereinsatz in den Nachtstunden über Reichenbach: Das war der Grund

In der Nacht zu Dienstag kreiste ein Hubschrauber rund eine Stunde über der Stadt. Doch warum?

Ein über der Stadt kreisender Hubschrauber hat in der Nacht zu Dienstag für Verwunderung in Reichenbach geführt. In den sozialen Medien wurde spekuliert, was der Grund für die Lärmbelästigung war. Immerhin begann der Helikopter seinen Flug gegen Mitternacht und kreiste eine Stunde. „Bei uns sind auch Beschwerden eingegangen“, bestätigte...