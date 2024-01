In Reichenbach hat es gekracht: Golf-Fahrer übersieht Audi beim Abbiegen

Drei leicht Verletzte und ein relativ hoher Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls.

Bei der Kollision zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr sind am Dienstagabend in Reichenbach drei Insassen leicht verletzt worden und es entstand hoher Sachschaden. Ein 37-Jähriger bog am kurz nach 18 Uhr mit seinem VW von der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße nach links in die Dammsteinstraße ab. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Audi zusammen,...